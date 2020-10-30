الاتحاد يُعاني في الديربي منذ 2012

المواطن - مروة نبيل

تُمني جماهير العميد النفس بظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي، خاصة أنه يُعاني في الديربي منذ عام 2012.

الاتحاد ضد الأهلي

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الأهلي المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ العميد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية ضد الفتح بهدفين لكل منهما، فيما حقق الأهلي فوزين متتاليين، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتفاق المتصدر.

العميد يبحث عن فوز غائب

ويُعاني الاتحاد من تراجع النتائج ضد الأهلي منذ مارس 2012، حينما نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، حيث اكتفى منذ ذلك الوقت بتحقيق الفوز مرتين فقط خلال 22 مباراة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من الفوز في أكتوبر 2012 خلال منافسات دوري أبطال آسيا، والأخرى في ديسمبر 2016، فيما حقق النادي الأهلي 14 انتصارًا، بينهم مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سمان للمحترفين الموسم الماضي.

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