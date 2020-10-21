الاتحاد يُنقذ مسيرة حمد آل منصور

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب حمد آل منصور، لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، قريبًا من الانتقال لصفوف نادي الاتحاد قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في السعودية.

ويسعى آل منصور للتألق مع الاتحاد وإنقاذ مسيرته، وذلك بعدما غاب عن معظم مباريات النصر بالفترة الأخيرة، خاصة أنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

حمد آل منصور سيلعب معارًا لموسم مع الاتحاد:

وسيلعب آل منصور مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، حيث سيأتي مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لتوقيع العقود رسميًّا مع إدارة أنمار الحائلي.

وكان آل منصور مدافع النصر انضم إلى العالمي في عام 2018 قادمًا من نادي الفيصلي، لكنه لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي في العالمي.

وفي سياق آخر، رد كريستيان إميل وكيل أعمال المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على الأنباء التي تحدثت عن اقتراب المدافع المصري من الانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد حصل على موافقة وست بروميتش الإنجليزي رسميًّا، من أجل الحصول على خدمات المدافع حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد وفقًا لـ كووورة.

وتحدث إميل للصحف ووسائل الإعلام المصرية نافيًا تمامًا اقتراب أحمد حجازي من الانضمام لـ الاتحاد أو لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد وكيل حجازي على أن موكله يرغب في البقاء بصفوف ويست بروميتش وذلك خلال الموسم الحالي 2020/ 2021.

إنجازات حمد آل منصور مع النصر:

وكان حمد آل منصور تُوج بـ الدوري السعودي موسم 2018/ 2019 ولقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي مع النصر.

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