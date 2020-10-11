الاتفاق يُعلن التعاقد مع الإستوني كارول ميتس حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق منذ قليل عن تعاقده مع المدافع الإستوني كارول ميتس قادمًا من نادي آيك السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لـ فارس الدهناء عبر “تويتر” أن كارول ميتس سيُمثل صفوف الفريق حتى عام 2022 وذلك لتدعيم خط الدفاع.

ويسعى فارس الدهناء، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في المباريات بالموسم الجديد.

مسيرة مدافع الاتفاق الجديد

وقبل انضمام كارول ميتس لـ فارس الدهناء، سبق له اللعب في العديد من الأندية وهي: “فلورا الإستوني، بريدا الهولندي، وارييور الإستوني”.

فارس الدهناء يقترب من وليد أزارو

وكانت تقارير صحافية تحدثت في وقت سابق عن اقتراب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري من الانضمام لفارس الدهناء، بعدما رحب الأهلي المصري بانتقاله النهائي للفريق الاتفاقي.

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