الاختبارات حضوريًا في تقني الرياض

المواطن - واس

تسارع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خطواتها وجهودها لإنهاء استعدادتها، وتجهيز منشآتها التعليمية لتنفيذ اختبارات الطلاب حضورياً.

من جانبها أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض جاهزية منشآتها التدريبية لاستقبال الطلاب لإجراء اختباراتهم، مؤكدةً أنها أولت اهتماماً بالغاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كوفيد-19)، حيث حرصت على تطبيق هذه الإجراءات، ووضعها ضمن أولويات خطط الاستعداد والتجهيز لاختبارات الطلاب.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أن إدارته شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في جميع المنشآت التدريبية، لاسيما وأن هذا العام التدريبي قد تزامن مع أزمة كورونا، لذا بات لزاماً التعامل معه وفق هذا الظرف الاستثنائي، لافتاً الانتباه إلى التزام إدارة التدريب التقني والمهني بالرياض بتوجيهات الجهات المختصة بوزراة الصحة في هذا الصدد.

وأشار إلى مراعاة الإدارة واهتمامها الكبير بتجهيز القاعات في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان توافر بيئة صحية بالكامل، حتى يقدم المتدرب اختباراته في ظروف مثالية، تمكنه من التحصيل التدريبي الجيد، حاثاً جميع المتدربين والمتدربات على بذل قصارى جهودهم والاستفادة من أوقاتهم بمايعود عليهم بالنفع والفائدة.

شارك الخبر