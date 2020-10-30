الاعراض الجسدية للقلق والتوتر

أن الاعراض الجسدية للقلق والتوتر هو ما يخبرك به جسدك بوجد لديك بعض اضطرابات القلق، مما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون حول هذه الأعراض لتعرفون عليها وعلى أسبابها.

ما هي الاعراض الجسدية للقلق والتوتر

من الممكن أن يكون للقلق بعض الأعراض الجسدية التي يمكنها أن تؤثر على صحة الإنسان وعلى حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع المواطن على أهم الاعراض الجسدية للقلق والتوتر وهي:

آلام المعدة

أن المخ أو المعدة يعتبروا الدماغ الثانية بجسم الإنسان، وهذا بسبب وجود بينها وبين الدماغ بعض الارتباطات العصبية، مما يجعل اختلال الدماغ والمزاج يؤثران على انسداد المعدة والأمعاء أيضًا، مما يكون السبب وراء حدوث القلق والغثيان إلى جانب وجود بعض الآلام بالجهاز العصبي.

صداع الرأس

صداع الرأس هو أحد الاعراض الجسدية للقلق والتوتر، فعندما يكون جسمك في حالة تركيز وتأهب، فهذا يجعل أعصابك دائمًا في وضع التركيز دون أن تستطيع على الفصل عن هذا التركيز والسبب وراء ذلك يكون القلق والتفكير، مما يتسبب في الشعور بالصداع.

الأرق ومشاكل النوم الأخرى

يعتبر الأرق والاستيقاظ من النوم بشكل متكرر، وعدم القدرة على النوم المتواصل لساعات طويلة، من أهم أسباب الإصابة بالاكتئاب، فتكون دائمًا هناك أفكار مزدحمة داخل العقل، وقد يعرض هذا الإنسان إلى معاناة شديدة جدًا خلال ساعات النهار، ويرجع السبب فيها إلى عدم القدرة على النوم المتواصل لساعات طويلة.

الضعف أو التعب

أنه ليس من الطبيعي أن يكون جسم الإنسان في حالة تأهب مستمر، فأن يضع الإنسان نفسه في وضع الهروب والقتال المستمر يعتبر أمر جيد، ولكن هذا في وقتها فقط، ولكنها فيما بعد تكون السبب في التعرض للإصابة بالقلق المزمن.

فمن المؤكد أن حالة الهروب والقتال التي يضع فيها الإنسان جسده باستمرار قد تتسبب في تعرضه للعديد من الآثار السلبية الخطيرة، فعندما تكون عضلاتك متوترة، فأنها سوف تساعدك على أن تبتعد عن أي خطر بشكل سريع، ولكنها إذا ظلت على نفس التوتر، فأنها سوف تصيبك بالألم الشديد.

التنفس السريع أو ضيق التنفس

في حالة استجابة جسم الإنسان إلى الخطر، فسوف يتنفس بشكل سريع، وهذا لأن رئتيه تقوم بمحاولة نقل المزيد من الأكسجين من جلال الجسم لاحتياجه للهروب، مما يجعل الإنسان يشعر بأنه لا يستطيع أن يحصل على ما يكفيه من الهواء، ومن الطبيعي أن هذا سوف يزيد بداخل الشعور بالقلق والذعر.

زيادة معدل ضربات القلب

أن زيادة معدل ضربات القلب هي أيضًا ضمن الاعراض الجسدية للقلق والتوتر، كما أنها تعتبر من الأعراض الطبيعية، فما القلق إلا هو ردة فعل تحدث من الجسم بسبب الإجهاد، فهي عبارة عن تنبيه من جسمك للتهديدات.

مما يساعدك على تستعد جيدًا للتعامل مع هذه التهديدات، وهذا هو ما يعرف باسم الاستجابة للقتال أو للهروب.

التعرض لنوبات هلع

كثيرًا قد يتسبب القلق في تعرض الإنسان إلى نوبات من الهلع قد يصاحبها أيضًا تعرق واضح وشديد وأيضًا رجفة في الساق واليدين إلى جانب الشعور بالخذر أو الوخز ببعض أجزاء الجسم، ومن الممكن أن تشعرك أيضًا بالدوخة أو الدوار في تعتبر ضمن الاعراض الجسدية للقلق والتوتر الأكثر انتشار.

كيف تتغلب على أعراض القلق النفسي

قد يحتاج منك هذا الأمر أن تتوجه للطبيب المختص، والقيام بمشاورته في كافة التفاصيل، حتى يستطيع أن يصل بك إلى التشخيص الصحيح، وأن يصف لك أيضًا العلاج الصحيح، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن تقوم بها بجانب العلاج ومن أهمها ما يلي:

الحصول على قسط كافي من النوم

أن حصول الإنسان على قسط كافي من النوم سوف يساعده على أن يستعيد شمل أفكاره، كما يساعده أيضًا على زيادة التركيز والتقليل من تزاحم تلك الأفكار القلقة داخل الدماغ.

ممارسة التأمل

من المعروف أن التأمل هو اللحظات التي تقوم بإيقاف الإنسان عن حياته بالكامل، وعن كل العالم المحيط به، وبهذا لا يترك أي ثغرة لأي أفكار داخلية أن تزدحم داخله لتسبب له القلق والتوتر.

البقاء نشطًا وممارسة الرياضة

أن ممارسة الرياضة بشكل مستمر أو بشكل يومي قد تكون السبب في تعديل الحالة المزاجية لدى مريض القلق، ودائمًا ما تشعره بمدى قدرته على إنجاز الكثير من المهام خلال يومه، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل على تحرير القلق مع الدهون.

تناول نظام غذائي صحي

من الطبيعي أن يؤثر ما نتناوله من طعام على طريقة تفكرنا، ولهذا فمن الضروري أن يهتم الإنسان أن يتناول أنواع الغذاء الصحي، الذي يحتوي على الكثير من الخضروات والأسماك، والمعروف عنها أنها تحتوي على الأوميجا 3 وعلى العديد من الفيتامينات التي يمكنها أن تفيد المخ والدماغ.

تجنب الكحل والكافيين

أن الكحل والكافيين يمكنهم أن يقوموا بزيادة تزكية روح القلق، كما أن الكافيين يتسبب في استيقاظك طوال اليوم بصحبة أفكارك، وهذا يجعلك قلق باستمرار.

هل تستمر أعراض القلق الجسدي لعدة أيام

أن نوبة القلق التي يتعرض لها الإنسان هي عبارة عن فترة طويلة من القلق، وهذا يعني أنها أشد من الشعور بالقلق العادي، ولكن قد يكون القلق العادي أقل حدة من نوبات الهلع التي من الممكن أن تستمر من دقائق حتى تصل إلى ساعات طويلة.

كما أنه من الممكن أن تستفحل وتدوم لأيام أو أسابيع طويلة، ودائمًا ما يصاحبها شعور بالملل والألم، كما أنك سوف تشعر بأنك أصبحت على حافة الانهيار.

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