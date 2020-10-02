البارشا في الطريق الصحيح بعد مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يسير الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في الطريق الصحيح، وذلك بعد الفوز بلقاء سلتا فيغو ضد برشلونة الذي أُقيم أمس الخميس بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021.

ونجح البارشا تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، في تقديم مستوى مميز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز في المباراة الأولى على فريق فياريال برباعية دون رد.

أحداث الشوط الأول من مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة:

وكان الشوط الأول من المباراة تسجيل اللاعب الإسباني أنسو فاتي الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة الحادية عشرة بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني من مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، كشر برشلونة عن أنيابه فسجل هدفين عبر كل من لوكاس أولازا لاعب سلتا فيغو بالخطأ في مرماه والهدف الثالث عبر اللاعب سيرجي روبيرتو في الدقيقتين الـ51 والـ90.

ويسير برشلونة في الطريق الصحيح، حيث ينوي النادي الكتالوني المنافسة على الفوز بالدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2020/ 2021 بقيادة هولندية للمدرب رونالد كومان.

وقبل مباراة سلتا فيغو، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقام قرعة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

برشلونة في مواجهة نارية مع يوفنتوس بـ دوري الأبطال:

وجاءت مجموعة فريق برشلونة مكونة من يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وفريق فيرينكفاروس المجري.

وبعد القرعة حرص جويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة على التعليق على مواجهة اليوفي في البطولة الأوروبية فقال: “يوفنتوس منافس شرس ويملك عقلية الفوز وهم واحد من أفضل الأندية بـ العالم، لديهم كريستيانو رونالدو ومدرب طموح مثل أندريا بيرلو، هم يريدون تحقيق شيء جيد في المجموعة”.

وكانت مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، أُقيمت أمس الخميس على ملعب “بالايدوس” معقل فريق سلتا فيغو.

شارك الخبر