البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

قالت وزارة الصحة في البرازيل مساء يوم أمس الثلاثاء، إنها سجلت 10220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و309 حالات وفاة.

وسجلت البرازيل الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و113628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19 و150998 حالة وفاة.

في سياق آخر، كشف كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسي” RDIF، أن لقاح فيروس كورونا الروسي، سيكون أحد أفضل اللقاحات التي تمت دراستها في العالم، مؤكدًا أن “لقاحنا سيكون أحد أفضل اللقاحات المدروسة في العالم”.

وأضاف بحسب تاس الروسية، أن الطاقة الإنتاجية في روسيا ستكون كافية مبدئيًا فقط لتزويد الروس باللقاح.

وأوضح: “كل اللقاحات التي يمكننا إنتاجها في روسيا ستستخدم في الأصل في روسيا، ولهذا السبب نحتاج إلى إنتاج في الهند والبرازيل، لتصنيعه لبقية العالم”.

في 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا التاجي والذي أطلق عليه اسم سبوتنيك Sputnik V. تم تطوير المستحضر من قبل مركز أبحاث Gamalya ، الوطني واجتاز التجارب السريرية في يونيو ويوليو.

وأضاف، تعتزم روسيا إجراء تجارب سريرية للقاح سبوتنيك Sputnik V ضد فيروس كورونا الجديد في بلدان مختلفة، نظرًا لأنها واثقة من فعاليته، سيكون اللقاح أحد أكثر اللقاحات دراسة في العالم، مضيفًا: لقد قمنا بالفعل بتلقيح أكثر من 12 ألف شخص في روسيا، لقد بدأنا التجارب السريرية في بيلاروسيا، وفنزويلا، نتوقع أن نبدأ التجارب السريرية أيضًا في الهند هذا الأسبوع، لذلك، لدينا الكثير من الدول المهتمة جدًا بهذا.

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