البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 29787 إصابة و549 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 5.4 ملايين، أما الوفيات فقد قاربت 158 ألف حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

كما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم أمس الثلاثاء، عن 483 وفاة و63589 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت: إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و680 ألفًا و611 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 225084 حتى الآن.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

شارك الخبر