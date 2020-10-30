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البرلمان العربي: استهداف الحوثي للمدنيين بالمملكة عمل إرهابي جبان
يتنافى مع القيم الإنسانية

البرلمان العربي: استهداف الحوثي للمدنيين بالمملكة عمل إرهابي جبان

2020/10/30
الساعة 1:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البرلمان العربي: استهداف الحوثي للمدنيين بالمملكة عمل إرهابي جبان
المواطن - الرياض

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية ست طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020م.

ويؤكد البرلمان العربي أن استهداف الميليشيا الانقلابية للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية هو عمل إرهابي جبان يتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي، ويثبت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في أعمالها الإرهابية وليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلميًا.

ويحمل البرلمان العربي النظام الإيراني كل الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

ويُعرب البرلمان العربي عن دعمه التام ومساندته لكل ما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية.


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