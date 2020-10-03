البرهان يتعهد: لا عودة مجددًا للحرب في السودان

المواطن - متابعة

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، السبت، بعدم العودة مجددًا إلى الحرب أو الحياد أبدًا عن طريق السلام، وذلك على هامش توقيع اتفاقية جوبا للسلام.

ووقعت الحكومة السودانية، السبت، وعدد من الحركات المسلحة اتفاق سلام تاريخيًّا يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب قتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص.

ووقع اتفاق جوبا باسم الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ووقع أيضًا ممثل عن الجبهة الثورية السودانية وآخرون من المجموعات المكونة للائتلاف.

وتتكون الاتفاقية من 8 بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع البدو الرحل والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش السوداني ليصبح جيشًا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.

لكن لم ينخرط في مفاوضات السلام فصيلان رئيسيان هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما يعكس الصعوبات التي تواجهها عملية السلام.

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