البكيري: كاريلي و3 لاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي؛ لعدم ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالمستوى المتوقع أمام نظيره الاتفاق؛ وخسارته بهدفين.

الاتحاد ضد الاتفاق:

ولعب العميد ضد الاتفاق اليوم إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بنتيجة 2/ 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يسجل فهد المولد هدف التقدم للعميد من ركلة جزاء عند الدقيقة 59، وأحرز فيليب كيش هدفين من ركلتي جزاء أيضًا ليمنح فريقه الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البكيري ينتقد كاريلي:

وقال البكيري: “المدرب كاريلي أولًا.. وثانيًا.. وثالثًا، ثم برونو والشمراني (التسبب هدفين) وفهد (إهدار فرص). يتحملون مسؤولية خسارة المباراة، أتمنى أن تصحصحوا وتصححوا البدايات المرتبكة لا يحتاجها الفريق، الأفضل: غروهي، سعود، الأحمدي”.

وأعاد البكيري نشر تصريح للمدرب البرازيلي بعد المباراة، وهو يقول: “لم يكتمل فريق الاتحاد بشكل كامل حتى الآن.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي حصلت وساهمت في خسارة اللقاء.. وعدم إشراكي بريجوفيتش كونه غير جاهز في الوقت الحالي”.

وعلق على هذا التصريح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مع تقديري لمدرب الاتحاد الذي لازلت أتعشم منه الكثير في إعادة صياغة الفريق للأفضل: عدم اكتمال الفريق ليس مبررًا”.

وتابع البكيري تعليقه قائلًا: “شخصية الفريق من شخصيتك الفنية والقيادية إن لم ينعكس ذلك عليهم في التمارين، في المباريات، في غرفة الملابس كن حازمًا خارج الملعب وجريئًا داخله حتى لا تفقد الزمام”.

تكرار الأخطاء أمر غير مقبول:

وبشأن تصريح كريم الأحمدي بأن عدم التركيز هو سبب ركلات الجزاء التي تم احتسابها على الاتحاد، قال البكيري: “نعم.. فقدان الحضور الذهني لبعض اللاعبين أحد عوامل الخسارة: الأخطاء- التمركز- التحرك من غير كرة- إهدار الفرص”.

وواصل البكيري قائلًا: “حدث ذلك الموسم الماضي وأفقد الفريق كثيرًا من النقاط، لكنه غير مقبول تكراره هذا الموسم خاصة وهو في بدايته، المعالجة تبدأ من اللاعب اللامبالي نفسه.. ثم فنيًّا وإداريًّا”.

واختتم تغريداته عبر “تويتر”، قائلًا: “أعلم أن رأيي سيغضب البعض لكن الاتحاد فوق الجميع وأولهم نوعيته من اللاعبين محترفين أو محليين”.

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