البلوز يستعيد توازنه برباعية بمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021، بفوز تشيلسي برباعية نظيفة.

ونجح البلوز في استعادة توازنه في الجولة الرابعة، بعد تعادله في الجولة الثالثة مع فريق ويست بروميتش آلبيون وخسارته في الجولة الثانية من فريق ليفربول بثنائية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي فريق تشيلسي حيث لم يتمكنوا من إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول بسبب صلابة دفاع كريستال بالاس، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، كشر نادي تشيلسي عن أنيابه حيث سجل اللاعب بينجامين تشيلويل الهدف الأول للبلوز بالدقيقة الخمسين بطريقة جميلة.

وواصل البلوز ضغطه القوي، حتى أضاف اللاعب الفرنسي كورت زوما الهدف الثاني لـ تشيلسي بالدقيقة السادسة والستين.

وعاد اللاعب الإيطالي جورجينيو وسجل الهدفين الثالث والرابع لـ تشيلسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ78 والـ83.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهت المباراة بفوز فريق تشيلسي برباعية دون رد على نادي كريستال بالاس.

وبعد نهاية مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، أصبح رصيد تشيلسي سبع نقاط بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المركز الثامن.

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