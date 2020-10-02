‎الرئيسية
العالم
البيت الأبيض: ترامب يتلقى علاج كورونا ويقوم بجميع مسؤولياته

البيت الأبيض: ترامب يتلقى علاج كورونا ويقوم بجميع مسؤولياته

2020/10/02
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
51
0
طباعة
البيت الأبيض: ترامب يتلقى علاج كورونا ويقوم بجميع مسؤولياته
المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتلقى العلاج اللازم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويقوم بجميع مسؤولياته.

في سياق متصل، أكد البيت الأبيض أنه يجري حاليًّا عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.

وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.

وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي، بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.


ذات صلة :
  • 99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي
    •
  • جماهير الأهلي تُطالب الإدارة بضم نجم نصراوي: هذا مطلبنا !
    •
  • ميلانيا ترامب: لديّ أعراض كورونا خفيفة لكنني بحالة جيدة
    •
  • مدرب الأهلي يرد على سؤال اقتراب رحيله عن الراقي
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :