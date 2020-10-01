‎الرئيسية
اخبار رئيسية
التأمينات : إيداع المعاشات التقاعدية ودعم ساند لشهر أكتوبر

التأمينات : إيداع المعاشات التقاعدية ودعم ساند لشهر أكتوبر

2020/10/01
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬933
1
طباعة
التأمينات : إيداع المعاشات التقاعدية ودعم ساند لشهر أكتوبر
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 صرف دعم ساند بأثر رجعي
2 التأمينات تلزم المنشآت الأقل تضررًا بتخفيض المدعومين

أعلنت التأمينات الاجتماعية أنه تم صرف معاشات شهر أكتوبر لأصحاب المعاشات التقاعدية كما تم صرف دعم ساند لمستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

صرف دعم ساند بأثر رجعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجه في وقت سابق باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه – أيده الله – بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

وأشار الأستاذ محمد الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.
من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

التأمينات تلزم المنشآت الأقل تضررًا بتخفيض المدعومين

من جانبها شددت التأمينات على أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري للمنشآت المتجاوزة للنسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها، كما بينت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشآت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يلغى الدعم عن المنشأة.
الجدير بالذكر أن تعويض شهر أغسطس صرف لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند بنفس الآلية السابقة ووفقاً لنسب الدعم الحالية.


ذات صلة :
  • انخفاض أسعار النفط 5% نتيجة وفرة الإمدادات وقلة الطلب
    •
  • فرق عمل وموقع إلكتروني لمسابقة مدرستي بتعليم عسير
    •
  • إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات
    •
  • التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهريًا بالرياض
    • Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    عبدالحميد
    5 ساعة

    متقاعدهل يسمح له التسجيل في مساعدةساند

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :