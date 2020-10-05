التأمينات توضح مدة الاستفادة من تعويض التعطل عن العمل

المواطن - الرياض

أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بمدة الاستفادة من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن مدة الاستفادة من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 12 شهرًا.

كما نشرت المؤسسة إنفوجراف يتضمن نسب الاستقطاع التي يتحملها كل من صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص.

وأفادت أن نسب الاشتراك في فروع التأمينات تصل إلى 22% من الراتب توزع بواقع 18% لفرع المعاشات وتطبق على السعوديين فقط، و2% لفرع المخاطر المهنية وتطبق على السعوديين وغير السعوديين، إضافة إلى 2% لحساب دعم ساند وتطبق على السعوديين فقط.

وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة المعاش يتحملها صاحب العمل والعامل مناصفة، فيما يتحمل صاحب العمل قيمة الأخطار المهنية، ويتم تقاسم قيمة دعم ساند بين الطرفين.

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