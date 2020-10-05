التجارة تشهِّر بمالك مركز يبيع إطارات مستعملة بالخفجي

المواطن - الرياض
شهرت وزارة التجارة بمالك مركز يختص في تجارة إطارات وبطاريات وزيوت السيارات في الخفجي، وذلك إثر صدور حكم قضائي يُدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وتخزين الإطارات المستعملة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
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