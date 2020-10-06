التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

المواطن - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.
وقال متحدث التحالف بحسب العربية نت إن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، مؤكدًا أن قوات التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.
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