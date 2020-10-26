التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

المواطن - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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