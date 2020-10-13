التحالف: تدمير باليستي حوثي في اليمن قبل إطلاقه باتجاه السعودية

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تمكن من تدمير صاروخ باليستي في اليمن قبل إطلاقه من قبل الميليشيات الإرهابية باتجاه السعودية بحسب قناة العربية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن قوات التحالف مستمرة في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية في اليمن، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح يوم الأحد الماضي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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