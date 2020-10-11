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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

2020/10/11
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار
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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران


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