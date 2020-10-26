التشغيل والصيانة تقدم أحدث التقنيات في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

وفرت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، أحدث التقنيات المخصصة لصيانة السلالم الكهربائية للارتقاء بأنظمة صيانة مرافق المسجد الحرام والحرص على سلامة قاصديه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، محسن السلمي، أن الإدارة تعمل على تنفيذ خططها التشغيلية لمشغلي السلالم والمصاعد الكهربائية، حيث يشرف على تشغيل هذه السلالم والمصاعد أكثر من 20 مشغلًا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، والتي يبلغ عددها أكثر من (200) سلم كهربائي.

وتحرص الرئاسة بمتابعة وإشراف من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وبتوجيهات من الرئيس العام، وبما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) في الارتقاء بالأعمال المقدمة إلى المسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها، والاطلاع على أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانية، وتعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، والتي تعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات، ودعم وتطوير الكوادر الشابة للوصول إلى أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.

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