المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع ديربي الاتحاد والأهلي، الذي ينطلق غدًا السبت في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وقبل المباراة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.

التشكيل المتوقع لـ ديربي الاتحاد والأهلي:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، حمدان الشهراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، برونو هنريكي، كريم الأحمدي، جاري رودريغيز، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو”.

أما تشكيل الأهلي فمن المتوقع أن يكون مكونًا من: “ياسر المسيليم، لوكاس ليما، محمد خبراني، معتز هوساوي، عبدالله حسون، ليوبومير فيجسا، إدريس فتوحي، سلمان المؤشر، ماركو مارين، أليكسندرو ميتريتا، عمر السومة“.

الأفضلية لـ الأهلي على حساب الاتحاد:

وسبق لـ الاتحاد أن لعب ضد الأهلي في 24 مباراة رسمية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث انتصر الاتحاد في ست مباريات، بينما فاز الأهلي في 11 لقاء، وتعادل الفريقين في سبع مناسبات.

وأحرز الراقي 36 هدفًا بشباك الاتحاد، بينما سجل العميد 26 هدفًا.

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