التشهير بصاحب وعامل محطة تغش في بيع الوقود

المواطن - رابغ

شهرت وزارة التجارة بصاحب وعامل محطة تغش في بيع الوقود في محافظة رابغ.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المخالفين هما عمر بن عامر عمر المحمادي الحربي وسيفل ايدان مياه بنجلاديشي الجنسية.

ولفتت إلى أن المخالفة هي الغش عبر خلط مواد البنزين وبيع محروقات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

أما العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية فهي غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر مع نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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