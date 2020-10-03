التعامل مع تطبيق اعتمرنا مستمر حتى بعد انتهاء كورونا

16 ألف طلب في أول ساعة

وسجل تطبيق اعتمرنا في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309,686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224,929 مسجلًا أساسيًّا و84,757 مرافقًا.

متوسط الأعمار:

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 – 60 عامًا هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 – 50 عامًا بنسبة14%، ثم المعتمرين من20 – 30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31 – 40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا ليوم الأحد الموافق 17صفر 1442هـ.

مزايا تطبيق اعتمرنا: