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التعامل مع تطبيق اعتمرنا مستمر حتى بعد انتهاء كورونا
لا يتطلب إجراء مسحة لمعتمري الداخل حاليًّا

التعامل مع تطبيق اعتمرنا مستمر حتى بعد انتهاء كورونا

2020/10/03
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعامل مع تطبيق اعتمرنا مستمر حتى بعد انتهاء كورونا
المواطن - مكة المكرمة
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1 16 ألف طلب في أول ساعة
2 متوسط الأعمار:
2.1 مزايا تطبيق اعتمرنا:

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يتطلب إجراء مسحة لمعتمري الداخل في الوقت الحالي.

وشددت الحج والعمرة على أن التعامل مع تطبيق اعتمرنا مستمر حتى بعد انتهاء الجائحة.

وكشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن صدور 108,041 تصريحًا لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية يوم الخميس الماضي، 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020م.

وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42,873 تصريحًا، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65,128 تصريحًا.

16 ألف طلب في أول ساعة

وسجل تطبيق اعتمرنا في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309,686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224,929 مسجلًا أساسيًّا و84,757 مرافقًا.

متوسط الأعمار:

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 – 60 عامًا هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 – 50 عامًا بنسبة14%، ثم المعتمرين من20 – 30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31 – 40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا ليوم الأحد الموافق 17صفر 1442هـ.

 مزايا تطبيق اعتمرنا:

  • استخراج تصريح العمرة والزيارة.
  • إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.
  • اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

 


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