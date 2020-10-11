‎الرئيسية
جديد الأخبار
التعاون الإسلامي تدين استمرار محاولات الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة
أشادت بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

التعاون الإسلامي تدين استمرار محاولات الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

2020/10/11
الساعة 11:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
19
0
طباعة
التعاون الإسلامي تدين استمرار محاولات الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة
المواطن - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

 


ذات صلة :
  • طلب مهم من وزارة الرياضة قبل انطلاق دوري المحترفين
    •
  • إصابة نائب الرئيس الإيراني بفيروس كورونا
    •
  • تدشين مبادرة الغاط الخضراء وتشجير 200 ألف متر مربع بسفح الجبل
    •
  • جامعة الملك فيصل تفعل نظامًا إلكترونيًّا لحجز قاعات الاختبارات
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :