التعاون الإسلامي تستنكر استهداف الحوثيين للأعيان المدنية السعودية

المواطن - واس

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مجددا، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد العثيمين في بيان اليوم, وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شارك الخبر