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التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات ضد اعتداءات الحوثي
أدانت إطلاق الميليشيات لطائرة مفخخة

التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات ضد اعتداءات الحوثي

2020/10/10
الساعة 11:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات ضد اعتداءات الحوثي
المواطن - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 


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