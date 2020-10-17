التعاون يرتضي بـ التعادل مع الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

ارتضى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، بالتعادل الإيجابي مع الفيصلي؛ بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

إياغو يُحرز أول هدف في الدوري السعودي بموسمه الجديد:

ونجح اللاعب البرازيلي إياغو دوس سانتوس في إحراز أول هدف بـ دوري المحترفين في الموسم الجديد، حينما أحرز الهدف الأول لـ سكري القصيم بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وحاول سكري القصيم إحراز الهدف الثاني له، وذلك قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم سكري القصيم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني من المباراة، هدأ أداء نادي التعاون مما مكن الفيصلي من البحث عن إحراز هدف التعادل، حتى نجح اللاعب إيجور روسي في إحراز هدف التعادل للفيصلي بالدقيقة الثمانين.

التعاون يحصد نقطة من التعادل:

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد التعادل نقطة واحدة، بينما نال الفيصلي نقطة واحدة في المباراة التي استضافها سكري القصيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان نادي التعاون أعلن أول أمس الخميس عن إنهاء النادي لإجراءات تجديد عقد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لمدة موسمين قادمين.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي أنهت إجراءات تجديد العقد للمهاجم الكاميروني حتى نهاية موسم 2021/ 2022، وذلك بناءً على توصية من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قد رفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وغاب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لاستمراره لموسم ثالث، ليرحل عن سكري القصيم.

شارك الخبر