‎الرئيسية
جديد الأخبار
التعليم تعلن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات
تنوعت بين الحضوري وعن بُعد

التعليم تعلن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات

2020/10/06
الساعة 8:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
7٬330
4
طباعة
التعليم تعلن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات وزارة التعليم السعودية
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية بين الحضوري وعن بُعد.

واستعرض إنفوجرافيك نشره حساب وزارة التعليم على موقع تويتر، تفاصيل آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وجاء كما يلي:

استئناف الدراسة الجامعية: 

وأعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عن آلية استئناف الدراسة للتعليم الجامعي في العام الدراسي الجديد.

وقال آل الشيخ خلال كلمة له مساء اليوم السبت: إن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، فيما ستكون الدراسة حضوريًّا للجامعات والتدريب التقني بالنسبة إلى المقررات العملية.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.


ذات صلة :
  • 40 % من الأفراد لا يتناولون كمية الماء الصحيحة مع الدواء
    •
  • مبيعات مزاد الإبل بحفر الباطن تتجاوز الـ30 مليونًا
    •
  • تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع
    •
  • فيديو .. هتان باهبري يُلمح لاقترابه من مغادرة الهلال
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    4 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments
    منصه مدرستي
    5 ساعة

    متصلح وزير التعليم تكون عن بعد احسن

    0
    رد
    جود
    7 ساعة

    لا اختبارات عن بعد أو لا

    0
    رد
    نننن
    8 ساعة

    نبي المدارس ترجع عن قرب

    0
    رد
    ...............
    11 ساعة

    طيب و المدارس

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :