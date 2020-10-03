التعليم تقدم حزمة من تطبيقات أوفس 365 من خلال منصة مدرستي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن تقديم حزمة من تطبيقات أوفس 365 الداعمة للعملية التعليمية، من خلال منصة مدرستي، وبالتعاون مع مايكروسوفت.

وقالت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن حزمة تطبيقات أوفس 365 يستفيد منها الطلاب والطالبات والمشرفون التربويون والمعلمون والمعلمات.

ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين تفاصيل حزمة التطبيقات، وكانت كما يلي:

ويحتوي تطبيق منصة مدرستي على ما يلي:

المقررات الدراسية (النسخة الإلكترونية).

الواجبات والاختبارات الإلكترونية.

حضور فصول الدعم والتقوية الافتراضية بالتكامل مع نظام ميكروسوفت تيمز.

مسارات تعليمية متنوعة تلبي الفروق الفردية للطلاب وتدعم تعلمهم.

بنك أسئلة يتضمن أكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم لكافة المقررات الدراسية.

أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع (مرئي، كرتوني، ألعاب، تفاعلي).

أكثر من 130 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين.

محتوى معزز للتعلم (إسهامات المسلمين، القيم التربوية، نادي القراءة، المعاجم اللغوية المصورة).

قنوات تطوير ذاتي ومجتمع مدرسي تفاعلي.

المشاركة التفاعلية بين منسوبي المدرسة والمنزل عبر مجتمعات تعلم تفاعلية.

تقارير وإحصائيات التقدم في الإنجاز.

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا:

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة (حسابي).

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

شارك الخبر