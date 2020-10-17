التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثامن

المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا

كما نشرت التعليم دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) والصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين، على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت الوزارة جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) و(المستوى الخامس) والمرحلة الثانوية (عام اختياري- تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن ودروس المرحلة الثانوية (المستوى الثالث)، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

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