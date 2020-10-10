التعليم: منع تكليف منسوبي الوزارة إلا عبر القنوات الرسمية

المواطن - الرياض

شددت وزارة التعليم على الإدارات التعليمية كافة بعدم تكليف منسوبيها دون أخذ موافقة ‏صاحب الصلاحية، ومن خلال القنوات الرسمية في نظام فارس.

وقال مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، في تعميم له، إنه تمت ‏ملاحظة تكليف عدد من الموظفين والموظفات بين إدارات التعليم ووكالات الوزارة دون أخذ ‏موافقة صاحب الصلاحية‎.

وأضاف آل فهيد أن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، نصت على أن تتم طلبات التكليف ‏من خلال القنوات الرسمية ومعالجة جميع حالات التكليف السابقة خارج النظام إلكترونيا عن ‏طريق الخدمة الذاتية بنظام فارس، بهدف التنسيق والتنظيم بين جميع الوحدات الإدارية.

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