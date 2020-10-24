التفاصيل الكاملة وراء احتجاج الهلال بعد مباراة أبها

المواطن - محمد سمعه

تقدم نادي الهلال أول أمس الخميس باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد نهاية مباراة أبها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعب أزرق العاصمة اعترضا على أداء حكم مباراة أبها بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق الأبهاوي، قائلين: إن الكرة كانت رمية تماس في الأصل للأزرق.

تفاصيل الاحتجاج:

وبحسب الزميلة” الرياضية” فإن إدارة فهد بن نافل قدمت احتجاجًا عقب مباراة الفريق ضد أبها وخلال 48 ساعة منذ نهاية المباراة، كان عليها تقديم مذكرة مفصلة حول سبب الاحتجاج، لكن الإدارة لم تُقدم بعد المذكرة مع تبقي 4 ساعات على نهاية الـ48 ساعة.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية عن أن النجم الإيطالي مهدد بالترحيل عن المملكة؛ وذلك بسبب الكلمات التي قالها خلال تصريحاته بعد مباراة أبها.

نجم الهلال مهدد بالترحيل عن المملكة:

وغرّد فلاح القحطاني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل يمر تصريح جيوفنكو الخطير مرور الكرام ؟!، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي على المحك، التساهل في مثل هذه التصريحات، قد يخلق لدينا فوضى في تصريحات اللاعبين والمدربين مستقبلًا، بعض العبارات لا يمكن قبولها أو تجاهلها مهما كان الشخص، إنا لمنتظرين”.

وكان القحطاني تحدث في برنامج “سوالف رياضية” على قناة 24 قائلًا: “لاعب الهلال مهدد بالترحيل عن المملكة، وهناك كلمة خرج بها لو تم ترجمتها سيرحل اللاعب فورًا عن البلاد، بعض العبارات لا يمكن أن تُقبل أو يتم تجاهلها، مهما كان الشخص”.

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