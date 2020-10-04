التقاعد تتيح خدمة العدول عن ضم الخدمات السابقة

المواطن - الرياض
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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بإمكان الراغبين في العدول عن ضم خدماتهم السابقة وفقاً لنظام تبادل المنافع تقديم معاملاتهم من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.
وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3ivdOim
يذكر أن هذه الخدمة تتيح تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وسبق الموافقة على طلب ضمها.
الشروط الواجب توفرها:
- يمكن لأي مواطن سعودي التقدم لهذه الخدمة إذا كان لديه خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وسبق الموافقة على طلب ضمها إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد.
- أن يتقدم بطلب العدول قبل صرفه المستحقات التقاعدية.
- أن يكون طلب مقدم من الشخص نفسه.
خطوات الخدمة
- الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الصفحة.
- الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
- تحديد خدمات “مشترك”، والضغط على خدمة “طلب عدول عن ضم خدمة وفق نظام تبادل المنافع”.
- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.
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