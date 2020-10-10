التقنيون يترقبون 13 أكتوبر لرصد مفاجآت أبل

المواطن - محمد داوود - جدة

تترقب الأوساط التقنية يوم 13 أكتوبر الجاري لرصد المفاجآت التي ستعلن عنها أبل بخصوص إصدارها الجديد لجهازها الـ”آيفون”، إذ يمثل هذا التاريخ بالنسبة للشركات الأخرى حدثًا مهمًّا لمعرفة ما هو الجديد الذي يمتاز به الآيفون الجديد ويتجهون بموجبه في تطوير الإصدارات الجديدة لأجهزتهم.

تنافس بين الشركات:

وقال المختص التقني المهندس رامي الصالح في تصريحات لـ”المواطن“: إن جميع الشركات الكبرى لصناعة التقنيات وتحديدًا أجهزة الجوال تترقب يوم 13 أكتوبر الذي ستكشف فيه أبل عن هاتفها الجديد والمميزات، وهذا بلا شك يهم الشركات الكبرى الأخرى مثل مجموعة هواوي الصينية التي تملك حاليًّا الحصة الأكبر من السوق، متقدمة على سامسونج الكورية الجنوبية وأبل، وهذا بالطبع يساعد الشركات الأخرى على دراسة كل أوجه الإضافات الجديدة التي طرحتها أبل، حتى لا يتجه المستهلك إلى الأجهزة التي تقدم مميزات جدًّا.

المستهلك أكثر وعيًا:

وأكد المهندس الصالح، أن المستهلك أصبح أكثر وعيًا في اقتناء أجهزة الجوالات، وخصوصًا في ظل انتشار العديد من البرامج والتطبيقات التي تعمل على نظام معين ولا تعمل في الجهاز الآخر، وهذه صفة أيضًا مهمة في جذب المستهلك، متابعًا: لا أخفي سرًّا إن قلت إن الشركات الأخرى بخلاف أبل تحاول بكل الطرق أن تقترب وتوفر كل الامتيازات التقنية التي توازي نظام الآيفون حتى لا تخسر مستهلكيها- كما هو الحال في الصين- التي لا يستهلك مواطنيها الآيفون كثيرًا ويتجهون للصناعات المحلية بجانب كون أسعار أجهزتهم في متناول اليد.

إطلاق الهاتف الذكي:

وكانت أبل قد أعلنت أنها ستنظم نشاطًا تسويقيًّا جديدًا في 13 أكتوبر، إذ يتوقع الخبراء أن تعلن خلاله إطلاق هاتف ذكي جديد من نوع “آيفون” متوافق مع تقنية الجيل الخامس، وسيُنقل النشاط بالكامل عبر الإنترنت في بث حيّ من مقر أبل في كوبرتينو بكاليفورنيا في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

التوافق مع الجيل الخامس:

وجريًا على عادتها، لم تعطِ أبل سوى القليل من المعلومات عن هذا النشاط، لكن من المحتمل أن تكشف فيه النقاب عن هاتفها الجديد “آيفون 12” الذي قد تتوفر منه أكثر من نسخة، بينها التقليدية العادية وتلك المخصصة للمحترفين.

وسيكون الجهاز أول هاتف ذكي من أبل يتوافق مع شبكات الجيل الخامس، ذات سرعة الاتصال الفائقة بالإنترنت.

80 مليون جهاز:

وتوقع الخبير دان آيفس من شركة “ودبوس سيكيوريتيز” أن يباع من الهاتف الجديد ما بين 75 مليونًا و80 مليونًا.

وعرضت أبل في سبتمبر الماضي، النماذج الجديدة لساعتها “و”أبل ووتش” ولجهازها اللوحي “آيباد” إضافة إلى اشتراكها الجديد “و”أبل وان”.

ورأى عدد من الخبراء وقتها أن الشركة لم تعلن إطلاق هاتفها الجديد بسبب تأخر الإنتاج في ظل جائحة كورونا.

انخفاض مبيعات 2020:

وسجلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضًا بـ16% في الفصل الثاني من 2020، حسب مكتب “آي دي سي” للدراسات الذي لاحظ أن مجموعة “هواوي” الصينية تملك حاليًّا الحصة الأكبر من السوق، متقدمة على سامسونج الكورية الجنوبية، وأبل.

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