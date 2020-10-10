التماس كهربائي يشعل حريقًا في سوق شعبي ببدر

المواطن - المدينة المنورة
أخمد الدفاع المدني في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة حريقًا نشب في أحد الأسواق الشعبية جراء التماس كهربائي.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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