الجارديان: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على العلاقات مع روسيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

بعد أربع سنوات من ظهور الكرملين في أفق السياسة الأمريكية، غابت موضوعات التواطؤ أو التدخل الروسي أو الفضائح الأوكرانية إلى حد كبير عن أجندة الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية مع اقتراب انعقادها في 3 نوفمبر المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، ربما لا تزال موسكو تعتزم التدخل في الانتخابات المقبلة، حسبما قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي الشهر الماضي، مضيفًا إن المكتب شهد جهودًا نشطة للغاية من قبل الروس للتأثير على انتخاباتنا في عام 2020.

وكانت لائحة الاتهام الأمريكية لستة قراصنة استخبارات عسكرية روسية الأسبوع الماضي بمثابة تذكير بالتهديد المحتمل.

بوتين حذر

ومع ذلك، مع تقدم المرشح للانتخابات جو بايدن في الأيام الأخيرة على ترامب في استطلاعات الرأي، يبدو أن بوتين أظهر حذره، حيث رفض الرئيس الروسي بشكل واضح تضخيم مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التي لا أساس لها بشأن نجل بايدن، هانتر، وتعاملاته التجارية السابقة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي شيء إجرامي فيها.

كما أشار بوتين إلى احتمالية وجود أرضية مشتركة محتملة مع الديمقراطيين حول أيديولوجية الديمقراطية الاجتماعية وتحديد الأسلحة.

ومن المؤكد أن الزعيم الروسي ونائب الرئيس السابق يعرفان بعضهما البعض جيدًا من خلال المواجهات السابقة، على الرغم من أن العلاقة تفتقر إلى أي من الدفء بينهما.

وقال بايدن لبوتين في اجتماع عام 2011، بحسب رواية قدمها لصحيفة نيويوركر: “أنا أنظر في عينيك، ولا أعتقد أن لديك روحًا”، وحينها رد بوتين لبايدن قائلًا: “نحن نفهم بعضنا البعض.”

عدم التطرق للتدخل الروسي في الانتخابات

لم يُسهب بايدن في الحديث عن الموضوعات المستهلكة بشأن النقطة اللينة لترامب بالنسبة لبوتين أو تدخل الكرملين – ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فيروس كورونا ألقى بظلال طويلة على الانتخابات وشعر فريق بايدن أن الناخبين سئموا من سماع أخبار روسيا.

وتعتبر القضايا الأكثر صدى بالنسبة للناخبين الأمريكيين في الوقت الحالي هي سوء تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا والاقتصاد، ومخاطر القومية البيضاء.

وفشل ترامب في استغلال المعاملات التجارية لنجل بايدن في أوكرانيا في أن يتردد صداها ضد بايدن.

بوتين يُفضل فوز ترامب

وأشارت الجارديان أن بوتين ومن حوله يحبون ترامب ويُفضلون فوزه لأنه يتناسب بشكل جيد مع نظرتهم إلى العالم.

وقال أندريه كورتونوف، من مجلس الشؤون الدولية الروسي، إن ترامب وبوتين يشتركان في شكوك الهيئات الدولية، والتأكيد على السيادة، والنهج التبادلي للسياسة الخارجية، والشعور بأن المناقشات حول القيم مجرد نفاق”.

وأضاف كورتونوف أن بوتين يرى أن حديث كلًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن القيم مجرد هراء.

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