الجاسر يقف على أعمال الإصلاح والصيانة على طريق الرياض – الطائف

المواطن - الرياض

أجرى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، جولة ميدانية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف، للوقوف على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطرق التي يتم تنفيذها حاليًا على طريق الرياض – الطائف السريع، وذلك للوقوف عن كثب على كافة الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، رافقه خلالها نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يقف من خلالها الجاسر على سير الأعمال وجاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة.

كما يأتي ذلك ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز كافة مشروعاتها ضمن الخطة الزمنية المقررة لها، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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