الجدل يُحسم حول تاريخ انطلاق الدوري السعودي

المواطن - واس

يعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي الذي انطلق للمرة الأولى بعام 1977، حيث وقتها كان مُسمى المسابقة “الدوري الممتاز” ويُحسم اللقب فقط عن طريق النقاط واستمر هذا النظام حتى عام 1990، بينما تغير مسماه في عام 1991 إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي من أجل تحديد بطل الدوري.

تغيرات عديدة مرّ بها الدوري السعودي:

واستمر على هذا النظام 17 عاماً ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي ، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها ، حيث كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق , وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه وسُمِحَ بمشاركة اللاعبين الأجانب وفي النسخة الخامسة اُستُبدِلَ نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم ، حيث دُمِجَت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقاً ، وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقاً ثم زاد إلى 14 فريقاً في بداية موسم 2010 م , كما اُعتُمِدَ مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة بمسماها “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018 ” التي حقَّق النصر لقبها , وحقَّق الهلال لقبها في الموسم الثاني ، فيما ستكون النسخة المقبلة الثالثة بهذا المسمى.

الهلال الأكثر تتويجًا باللقب:

وحقَّق فريق الهلال لقب المسابقة بواقع 16 لقباً يليه النصر والاتحاد بـ 8 ألقاب ثم الشباب 6 ألقاب , يليه الأهلي بـ 3 ألقاب ثم الاتفاق بلقبين ، والفتح بلقب واحد ، فيما حقَّق الاتفاق والشباب والهلال بطولة الدوري بدون أي خسارة.

وانطلقت بطولة الدوري السعودي اليوم السبت بمشاركة القطاع الرياضي في مبادرة ” عام الخط العربي” ، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن هذه المشاركة من خلال تعريب أسماء اللاعبين على قمصانهم في مباريات الدوري .

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