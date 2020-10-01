الجزائر ترفع الحجر الصحي عن 10 محافظات

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، مساء أمس، سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي ضد فيروس كورونا في الجزائر.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري، رفُع الحجر الصحي كليًّا عن عشر محافظات، هي البويرة، وتبسة، والمدية، وإيليزي، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة، وعين الدفلى، وغليزان.

وأفاد المصدر بتمديد إجراءات الحجر الجزئي على ثماني محافظات لمدة 30 يومًا، ابتداءً من الأول أكتوبر، من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحًا من اليوم الموالي.

ويتعلق الأمر بكل من محافظات بجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وجيجل، وعنابة، ووهران.

ولفت المصدر أيضًا إلى فرض حجر صحي جزئي على كل من محافظات باتنة، وسطيف، وقسنطينة، بعد ارتفاع حالات العدوى.

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