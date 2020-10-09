الجيش الليبي: ملتزمون بوقف النار المعلن في القاهرة

المواطن - متابعة

أكد الجيش الوطني الليبي أنه ملتزم بوقف النار المعلن في القاهرة.

ونفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ادعاءات وزير دفاع حكومة فايز السراج، غير الدستورية، حول تحرك وحدات من القوات المسلحة الليبية نحو مدن في الغرب الليبي.

وتابعت القيادة في بيان مساء الجمعة، أن “ادعاءات دفاع السراج لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت القيادة: “التزام قوات الجيش الليبي بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة، في الثامن من شهر يونيو الماضي وأنها ملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة”.

وأضاف أن “هذه الادعاءات هي محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليًّا، والتي يدعمها المجتمع الدولي، وذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية وتقوم بعمليات استفزازية”.

وأوضح أن “هذه المساعي دليل على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة”.

واختتمت القيادة العامة بيانها مشددة على أن “الجيش الليبي سيكون مع الخيار السلمي دائمًا، لكنه سيكون مع خيار الحرب فقط إذا دعت الضرورة الوطنية إلى ذلك”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد طلب من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

وبعدها أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

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