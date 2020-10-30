الحالات الحرجة 766 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ53 حالة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (404) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (333409) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8088) حالة من بينها (766) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (346880) حالة، توفي منهم (5383) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (398) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 53، المدينة المنورة 48، ينبع 38، جدة 37، مكة المكرمة 32، خميس مشيط 11، حائل 11.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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