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الحج تحذر من تطبيقات مزيفة: لا تصريح للعمرة إلا من اعتمرنا

الحج تحذر من تطبيقات مزيفة: لا تصريح للعمرة إلا من اعتمرنا

2020/10/20
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحج تحذر من تطبيقات مزيفة: لا تصريح للعمرة إلا من اعتمرنا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 مزايا تطبيق اعتمرنا
2 طريقة التسجيل في التطبيق
3 المشاركة العائلية

حذرت وزارة الحج والعمرة من أي تطبيقات قد تكون مشابهة وتدعي إعطاء تصاريح للعمرة أو الزيارة أو الصلاة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للانتباه وعدم الإدلاء بمعلومات شخصية لتطبيقات غير رسمية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي تطبيق يعطي تصاريح للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة سوى تطبيق اعتمرنا التابع لوزارة الحج والعمرة.

 مزايا تطبيق اعتمرنا

  • استخراج تصريح العمرة والزيارة.
  • إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.
  • اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

طريقة التسجيل في التطبيق

وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي.

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

– الحصول على التصريح.

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز.

– لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية.

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.

– التوجه إلى الحرم المكي.

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

المشاركة العائلية

يدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.


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