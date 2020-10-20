الحج والعمرة: 2.5 مليون تحميل لتطبيق اعتمرنا حتى اليوم

المواطن - الرياض

أكد الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة، أن تطبيق اعتمرنا الرسمي تجاوز عدد مرات تحميله 2.5 مليون تحميل، ناصحًا المعتمرين والزائرين والراغبين في الزيارة الذهاب للمصدر الأصلي للمعلومة وإذا رغب في تحميل التطبيق فعليه الذهاب مباشرة إلى حسابات وزارة الحج والعمرة أو التأكد عند تطبيق التحميل من عدد مرات التحميل والجهة الناشرة.

فيديو | وكيل #الحج و #العمرة: اكتمال الحجز للمرحلة الثانية وعدد المسجلين في تطبيق #اعتمرنا تجاوز 2 مليون شخص #الإخبارية pic.twitter.com/TpyV3ikytM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2020

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، إلى أن الأوقات المتاحة تم حجزها بالكامل لمدة شهرين في المرحلة الثانية تم إتاحة مواعيد إضافية، ومع نجاح المرحلة الأولى واكتمالها بدون أي مشاكل صحية، تم زيادة الطاقة التشغيلية إلى 15 ألفًا، وتم إتاحتها قبل بدء المرحلة بثلاثة أيام، ومع بداية المرحلة الثالثة سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألفًا.

مزايا تطبيق اعتمرنا:

استخراج تصريح العمرة والزيارة.

إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

طريقة التسجيل في التطبيق: وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

المشاركة العائلية: يدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

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