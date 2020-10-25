الحربي مديراً للعلاقات العامة بنادي القيصومة

المواطن - القيصومة

أصدر مجلس إدارة نادي القيصومة، برئاسة شمروخ العماني، قراراً بتكليف الأستاذ عبدالله عابد الحربي، مديراً للعلاقات العامة بالنادي، إضافة إلى عمله مديراً للمركز الإعلامي.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال الخطة التطويرية للعمل الإداري بالنادي، لعودة الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

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