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الحسام يوجه بتأمين مسكن لمسنة الباحة ساكنة الشبك

الحسام يوجه بتأمين مسكن لمسنة الباحة ساكنة الشبك

2020/10/14
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحسام يوجه بتأمين مسكن لمسنة الباحة ساكنة الشبك
المواطن - الرياض

وجه أمير الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بتوفير مسكن لمسنة تعيش في البر وتسكن في شبك بعد تداول مقطع لها عبر مواقع التواصل.

وقالت إمارة الباحة عبر تويتر إنه استجابة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسنّة تعيش في البر وتسكن في شبك، فقد وجه سمو أمير المنطقة بدراسة حالتها والعرض على سموّه بشأن تأمين مسكن لها وبشكل عاجل.

مسنة الباحة


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