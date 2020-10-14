الحسام يوجه بتأمين مسكن لمسنة الباحة ساكنة الشبك

المواطن - الرياض

وجه أمير الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بتوفير مسكن لمسنة تعيش في البر وتسكن في شبك بعد تداول مقطع لها عبر مواقع التواصل.

هذي الحاله من اهالي محافظة العقيق وتعيش فالبر في هذا الشبك نرجوا من الله ومن يرا هذا المقطع ان يساهم في نشره ليصل لهل الاختصاص #الباحه pic.twitter.com/iuMXoL3hYp — عبدالرحمن الغامدي (@abdulrsalehh707) October 13, 2020

وقالت إمارة الباحة عبر تويتر إنه استجابة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسنّة تعيش في البر وتسكن في شبك، فقد وجه سمو أمير المنطقة بدراسة حالتها والعرض على سموّه بشأن تأمين مسكن لها وبشكل عاجل.

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