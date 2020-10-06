الحصيني : أمطار متفاوتة مصحوبة بزخات البرد الثلاثاء

المواطن - الرياض

توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار رعدية اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

وقال الحصيني: متوقع اليوم الثلاثاء 1442/2/19هـ وليلة الأربعاء – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.

كما توقع الحصيني هبوب رياح نشطة من متوسطة إلى شبه قوية على سواحل مناطق مكة والمدينة وجازان ووسط الشرقية وشمالها ونجران.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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