الحصيني: الجمعة أول أيام الوسم.. أمطار غزيرة وسيول

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات أن تشهد المملكة، يوم الجمعة القادم حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم المعتبرة لهذا العام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة لشبه قوية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وسيول البداية من الشمالية فالغربية والجنوبية ثم شمال الوسطى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

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