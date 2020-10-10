الحصيني: لا توجد حالة جوية معتبرة لمدة أسبوعين

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، عدم وجود حالة جوية معتبرة لمدة أسبوعين.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”: “الوسم يوم الجمعة القادم 1442/2/29هـ، لا توجد حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس مدة أسبوعين قادمة على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والإحسان والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار والتيسير على عباد لله وتفريج كربهم لعل الله أن يرحمنا”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

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