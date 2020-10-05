الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة وبرداً ورياحاً نشطة بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة، اليوم الاثنين، تستمر حتى ليلة يوم غد الثلاثاء.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان”.

كما توقع الحصيني رياحًا من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مكة، والمدينة، وجازان وجنوبي تبوك والجوف.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).

شارك الخبر